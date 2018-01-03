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Рассмотрение апелляции на домашний арест Саакашвили перенесено на 11 января
03.01.2018 12:53

Рассмотрение апелляции на домашний арест Саакашвили перенесено на 11 января

Рассмотрение апелляции на домашний арест Саакашвили перенесено на 11 января

Апелляционный суд Киева перенес на 11 января 2018 года рассмотрение жалобы прокуратуры на решение Печерского районного суда Киева об отказе в домашнем аресте лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было оглашено на заседании в среду в частности потому, что 7 депутатов заявили о готовности взять его на поруки, но не все они прибыли в суд.

Как сообщалось, 5 декабря М.Саакашвили был задержан, но сторонники заблокировали движение автомобиля и "освободили" его из машины правоохранителей. Политик был объявлен в розыск.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что М.Саакашвили получил от скрывающегося в РФ бизнесмена Сергеем Курченко $0,5 млн на свою деятельность в Украине и продемонстрировал аудиозапись в подтверждение своих слов. М.Саакашвили заявил, что не знаком с С.Курченко. Его товарищ Давид Сакварелидзе утверждает, что обнародованные записи – это монтаж, и намерен передать их на зарубежную экспертизу.

Повторно М.Саакашвили задержали поздно вечером 8 декабря. Инкриминируемая ему ч.2 ст.256 Уголовного кодекса (содействие участникам преступных организаций и скрытие их преступной деятельности) предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы. После задержания он был доставлен в СИЗО СБУ в Киеве, где объявил голодовку.

11 декабря Печерский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста М.Саакашвили на время проведения расследования. М.Саакашвили был отпущен из-под стражи в здании суда.

На 22 декабря было запланировано рассмотрение апелляции прокурора Генеральной прокуратуры Украины на решение Печерского райсуда об отказе применить меру пресечения для М.Саакашвили в виде домашнего ареста.

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