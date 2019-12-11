11 декабря RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Турецкие ВМС помогут Украине перейти на стандарты НАТО - Воронченко • В центре Киева демонтировали "Ежика в тумане" • Сенцов стал на учет в киевском военкомате • АМКУ оштрафовал 16 облгазов Фирташа и обязал сделать перерасчет • Умерла солистка группы Roxette Мари Фредрикссон • Украину ждет еще неделя "плюса": где будет теплее всего • Вход на Лычаковское кладбище подорожаетвсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: учения, ЗСУ. 11 декабря 95учения, ЗСУ. Україна впроваджує досвід закордонних колег щодо підготовки підрозділів для боїв у місті та створює сучасні тренувальні комплекси. Один з таких нещодавно розпочав роботу на Міжнародному центрі миротворчості та безпеки. В так завному Кіл-Хаусі, обладнаному спеціальним покриттям стін, підрозділи можуть ефективно тренуватися зачищати приміщення, використовуючи бойові та холості набої. Фоторепортажи Популярные теги Верховная Рада, марш, Россия, зима, стихийные бедствия, Путин, музыка, транспорт, ВМС, знаменитости, мир, Порошенко, соревнования, Саакашвили, юмор, политика, Сергей Смоленцев, Карпаты, портрет, аннексия Крыма, депутаты, Одесса, митинги, досуг, суд, столкновения, Львов, катастрофы, ЗСУ, экология, протесты, военная техника, США, туризм, Дмитрий Дятлов, фотоподборки, Александр Зубко, фотопроект, парады, самолеты, АТО, солдат, женщины, заводы, живопись, концерты, корабли, политики, кошки, ВСУ, Донбасс, люди, Львів, выставки, НАТО, дизайн, животные, искусство, архитектура, история, футбол, Динамо, оккупация, #Євромайдан, цирк, джаз, беспорядки, вера, дети, акции, выборы, милиция, Майдан, праздники, мода, путешествия, фотографы, учения, пейзажи, война, традиции, авиация, город, тест-драйв, бизнес, природа, общество, Нацгвардия, фестивали, спорт, полиция, культура, автомобили, фотоконкурсы, уикенд, Шахтер, фотография, церковь, технологии, Киев Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис Верховная Рада, марш, Россия, зима, стихийные бедствия, Путин, музыка, транспорт, ВМС, знаменитости, мир, Порошенко, соревнования, Саакашвили, юмор, политика, Сергей Смоленцев, Карпаты, портрет, аннексия Крыма, депутаты, Одесса, митинги, досуг, суд, столкновения, Львов, катастрофы, ЗСУ, экология, протесты, военная техника, США, туризм, Дмитрий Дятлов, фотоподборки, Александр Зубко, фотопроект, парады, самолеты, АТО, солдат, женщины, заводы, живопись, концерты, корабли, политики, кошки, ВСУ, Донбасс, люди, Львів, выставки, НАТО, дизайн, животные, искусство, архитектура, история, футбол, Динамо, оккупация, #Євромайдан, цирк, джаз, беспорядки, вера, дети, акции, выборы, милиция, Майдан, праздники, мода, путешествия, фотографы, учения, пейзажи, война, традиции, авиация, город, тест-драйв, бизнес, природа, общество, Нацгвардия, фестивали, спорт, полиция, культура, автомобили, фотоконкурсы, уикенд, Шахтер, фотография, церковь, технологии, КиевВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Україна впроваджує досвід закордонних колег щодо підготовки підрозділів для боїв у місті та створює сучасні тренувальні комплекси. Один з таких нещодавно розпочав роботу на Міжнародному центрі миротворчості та безпеки. В так завному Кіл-Хаусі, обладнаному спеціальним покриттям стін, підрозділи можуть ефективно тренуватися зачищати приміщення, використовуючи бойові та холості набої. 11.12.2019



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