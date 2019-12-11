Kill house - як сьогодні бійці ЗСУ тренуються зачищати будівлі
11.12.2019 12:40
11 декабря
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11.12.2019
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Метки: учения, ЗСУ.
11 декабря
Україна впроваджує досвід закордонних колег щодо підготовки підрозділів для боїв у місті та створює сучасні тренувальні комплекси. Один з таких нещодавно розпочав роботу на Міжнародному центрі миротворчості та безпеки. В так завному Кіл-Хаусі, обладнаному спеціальним покриттям стін, підрозділи можуть ефективно тренуватися зачищати приміщення, використовуючи бойові та холості набої.