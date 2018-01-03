Договор о покупке прав на трансляцию Игр 2018 и 2020 годов
заключили медиакомпания Discovery Communications и "Национальная
общественная телерадиокомпания Украины". В Украине покажут обе
следующие Олимпиады Фото: ЕРА Договор о покупке прав на трансляцию
заключили медиакомпания Discovery Communications и "Национальная
общественная телерадиокомпания Украины"."В эфире "UA:Перший"
зрители смогут увидеть соревнования по различным видам спорта,
общая продолжительность которых составит не менее 100 часов. Особое
внимание будет уделяться наиболее популярным в Украине видам спорта
и выступлениям спортсменов национальной олимпийской сборной", –
сообщили на телеканале.также за олимпиадой можно будет следить в
эфире телеканалов Eurosport 1 и Eurosport 2.В сентябре "UA:Перший"
заявил, что не сможет транслировать выступления украинских
спортсменов на Играх в Южной Корее из-за отсутствия
финансирования.Зимняя Олимпиада 2018 года пройдут с 9 по 25
февраля 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.Летние Игры
2020 года примет Токио (Япония).
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