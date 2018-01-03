Договор о покупке прав на трансляцию Игр 2018 и 2020 годов заключили медиакомпания Discovery Communications и "Национальная общественная телерадиокомпания Украины". В Украине покажут обе следующие Олимпиады Фото: ЕРА Договор о покупке прав на трансляцию заключили медиакомпания Discovery Communications и "Национальная общественная телерадиокомпания Украины"."В эфире "UA:Перший" зрители смогут увидеть соревнования по различным видам спорта, общая продолжительность которых составит не менее 100 часов. Особое внимание будет уделяться наиболее популярным в Украине видам спорта и выступлениям спортсменов национальной олимпийской сборной", – сообщили на телеканале.также за олимпиадой можно будет следить в эфире телеканалов Eurosport 1 и Eurosport 2.В сентябре "UA:Перший" заявил, что не сможет транслировать выступления украинских спортсменов на Играх в Южной Корее из-за отсутствия финансирования.Зимняя Олимпиада 2018 года пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.Летние Игры 2020 года примет Токио (Япония). Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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