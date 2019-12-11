|В Кремле заявили, что у Путина не будет возможности посмотреть сериал "Слуга народа"
|11.12.2019 12:51
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Путин не смотрел "Слугу народа" с Зеленским в главной роли и не планирует этого делать, времени на сериалы у него нет. Об этом
Напомним, на российском канале ТНТ, который специализируется на комедийных ситкомах и где уже 15-й год строят любовь участники "Дома-2", начали показывать украинский сериал "Слуга народа". Анонс телеэпопеи с участием Владимира Зеленского появился в Instagram канала.
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