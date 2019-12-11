Путин не смотрел "Слугу народа" с Зеленским в главной роли и не планирует этого делать, времени на сериалы у него нет. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Напомним, на российском канале ТНТ, который специализируется на комедийных ситкомах и где уже 15-й год строят любовь участники "Дома-2", начали показывать украинский сериал "Слуга народа". Анонс телеэпопеи с участием Владимира Зеленского появился в Instagram канала.

"В 2015 году Владимир Зеленский сыграл президента Украины в сериале "Слуга народа". А в 2019 году реально стал президентом. Правда, в жизни все оказалось не так весело, как в сериале. Смотри комедийный сериал "Слуга народа" по будням в 19:00", - сказано в публикации.

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