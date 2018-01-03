В Ковеле в Волынской области 23-летний патрульный полицейский на иномарке с европейскими номерами устроил смертельное ДТП. Об этом корреспонденту сообщила пресс-секретарь патрульной полиции Волынской области Ольга Бузулук.

"Вчера, около 16:00 в городе Ковель, сотрудник патрульной полиции области, находясь вне службы, ехал по дороге на автомобиле BMW на номерах с иностранной регистрацией. В какой-то момент он догнал автомобиль ВАЗ, в результате чего обе машины "слетели" в кювет. В результате ДТП погиб пассажир автомобиля ВАЗ, а его водитель находится в больнице", - рассказала О.Бузулук.

Пресс-секретарь добавила, что согласно результатам медицинского осмотра, работник полиции на момент ДТП был трезв.

"Кроме того, в управлении патрульной полиции также была инициирована внутренняя проверка, а также решается вопрос об отстранении данного сотрудника от службы. Добавлю, что этот полицейский принял присягу лишь 19 декабря 2017 года", - резюмировала О.Бузулук.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело, а также устанавливаются все детали.

Напомним, в Италии в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух грузовиков и легкового автомобиля погибли шесть человек.





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