Двустороннюю встречу президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина в рамках саммита нормандской четверки в Париже 9 декабря прервал президент Франции Эмманюэль Макрон. (function() })(); Об этом пишет ъ со ссылкой на свидетеля событий. «Примерно так, кстати, завершились переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского: вдруг и сразу. Они, по словам одного из свидетелей события, могли продолжаться еще сколько угодно и вообще были в разгаре, когда к ним в переговорную вдруг вошел Эмманюэль Макрон и сказал: «Все, хватит! Пора ужинать…» То есть ему с госпожой Меркель надоело ждать их за накрытым столом», – утверждает издание. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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