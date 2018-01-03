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Минюст уволил начальника Львовского теруправления юстиции, требовавшего при приеме на работу спеть песню УПА "Лента за лентою"
03.01.2018 13:05

Минюст уволил начальника Львовского теруправления юстиции, требовавшего при приеме на работу спеть песню УПА "Лента за лентою"

Минюст уволил начальника Львовского теруправления юстиции, требовавшего при приеме на работу спеть песню УПА "Лента за лентою"

Дисциплинарная комиссия в рамках служебного расследования обнаружила факты превышения полномочий начальником Главного территориального управления юстиции во Львовской области Ярославом Жукровским и рекомендовала уволить его с занимаемой должности.

Как сообщает в среду пресс-служба Министерства юстиции Украины, дисциплинарная комиссия установила, что при издании приказов Я.Жукровский нарушил требования Конституции Украины и ряда законов.

"Принятые решения находятся за пределами полномочий главы областной юстиции и могут быть квалифицированы как превышение служебных полномочий. Поэтому дисциплинарная комиссия в соответствии с законом "О государственной службе", рекомендовала применить к начальнику Главного территориального управления юстиции во Львовской области Жукровскому Ярославу Ивановичу дисциплинарное взыскание в виде увольнения с должности государственной службы", - сказано в сообщении.

Министерство юстиции отмечает, что Я.Жукровскому было сообщено о дате и времени заседания дисциплинарной комиссии, но он не пожелал лично представить свою позицию по этому вопросу или предоставить хотя какие-то объяснения комиссии.

"На основании заключения дисциплинарной комиссии Министерством юстиции 28 декабря издан приказ об увольнении Я.Жукровского с должности начальника Главного территориального управления юстиции во Львовской области", - сказано в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что в сентябре 2017 года Минюст начал служебное расследование против Я.Жукровского, который при приеме на работу сотрудников требовал от них назвать дату рождения лидера ОУН Степана Бандеры и спеть песню бойцов УПА "Лента за лентою".

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