Минюст уволил начальника Львовского теруправления юстиции, требовавшего при приеме на работу спеть песню УПА "Лента за лентою"

Дисциплинарная комиссия в рамках служебного расследования обнаружила факты превышения полномочий начальником Главного территориального управления юстиции во Львовской области Ярославом Жукровским и рекомендовала уволить его с занимаемой должности.

Как сообщает в среду пресс-служба Министерства юстиции Украины, дисциплинарная комиссия установила, что при издании приказов Я.Жукровский нарушил требования Конституции Украины и ряда законов.

"Принятые решения находятся за пределами полномочий главы областной юстиции и могут быть квалифицированы как превышение служебных полномочий. Поэтому дисциплинарная комиссия в соответствии с законом "О государственной службе", рекомендовала применить к начальнику Главного территориального управления юстиции во Львовской области Жукровскому Ярославу Ивановичу дисциплинарное взыскание в виде увольнения с должности государственной службы", - сказано в сообщении.

Министерство юстиции отмечает, что Я.Жукровскому было сообщено о дате и времени заседания дисциплинарной комиссии, но он не пожелал лично представить свою позицию по этому вопросу или предоставить хотя какие-то объяснения комиссии.

"На основании заключения дисциплинарной комиссии Министерством юстиции 28 декабря издан приказ об увольнении Я.Жукровского с должности начальника Главного территориального управления юстиции во Львовской области", - сказано в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что в сентябре 2017 года Минюст начал служебное расследование против Я.Жукровского, который при приеме на работу сотрудников требовал от них назвать дату рождения лидера ОУН Степана Бандеры и спеть песню бойцов УПА "Лента за лентою".