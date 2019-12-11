Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк на своей странице в Facebook.

"Договорились о трех новых участках разведения до марта. Разведения по всей линии, как хотела Россия, не будет. Важный момент: эти три участка должны стать гуманитарными зонами, которые позволят обустроить переходы и переезды и улучшить жизнь людей в зоне разграничения. Должны теперь определить оптимальные варианты. И у нас будет время на подготовку", - отметил Загороднюк.

Как сообщал Укринформ, накануне, 9 декабря, в Париже состоялся саммит нормандской четверки с участием президентов Украины, Франции, России и канцлера Германии. Эта встреча состоялась впервые за три года и стала первой с участием главы Украинского государства Владимира Зеленского.

Перед саммитом Зеленский провел двусторонние переговоры с лидерами Франции и ФРГ, а в перерыве - с президентом РФ.

По результатам саммита стороны приняли совместное коммюнике.

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