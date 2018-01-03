Российский вертолет Ми-24 потерпел крушение в Сирии. Оба пилота погибли, передает агентство Newsader со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщили в Минобороны, авиакатастрофа произошла в воскресенье в 15 километрах от аэродрома Хама. Причиной трагедии назвали техническую неисправность, уточнив, что никакого огневого воздействия по Ми-24 не было.

«При выполнении перелета на аэродром Хама из-за технической неисправности потерпел крушение российский вертолет Ми-24. При совершении жесткой посадки в 15 км от аэродрома назначения оба пилота погибли», — сказали в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что борттехник вертолета получил травмы, и его оперативно эвакуировала поисково-спасательная группа на аэродром Хмеймим для оказания медицинской помощи.

Некоторые интернет-ресурсы сообщали, что Ми-24 сопровождал конвой, передает «Интерфакс».

При этом Conflict Intelligence Team утверждает, что Ми-24 сопровождал колонну, а разбился на границе провинций Хама и Хомс, потому что задел провода. В волонтерской группе напомнили, что в районе, где разбился вертолет, действует перемирие, которое соблюдают как правительственные войска, так и отряды сирийской оппозиции.

«Подтвердились сообщения о крушении вертолёта ВКС РФ в Сирии. По информации на одном из профильных форумов, 31 декабря вертолёт Ми-24, сопровождавший колонну близ населённого пункта аз-Зара провинции Хама, задел провода и разбился. В результате происшествия погибли майор Артём Николаевич Кулиш и второй член экипажа Матвеев (полное имя устанавливается), — говорится в расследовательской группы. — Район происшествия входит в анклав, подконтрольный оппозиционным силам, на границе провинций Хама и Хомс. Этот анклав относится к одной из «зон деэскалации», установленных в ходе мирных переговоров в Астане. На данный момент неизвестно, какого рода колонну сопровождал вертолёт (гуманитарную или боевую)».

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