Подозреваемый по делу Майдана Дмитрий Липовой на допросе в ГПУ в январе 2018 года сообщил, что отец экс-нардепа Владимира Парасюка Зиновий стрелял в бойцов «Беркута». Видео допроса показал медиаэксперт Анатолий Шарий в видео на своем Youtube-канале.

Липовой рассказал, что приехал на Майдан после разгона студентов в ночь на 1 декабря 2013 года, взяв с собой карабин «Сайга». Утром 20 февраля 2014 года он увидел на балконе консерватории двух вооруженных людей, стрелявших в бойцов «Беркута». Липовой посчитал, что у него оружие лучше, следовательно пошел предлагать свою «Сайгу» стрелявшим, сообщил он на допросе.

По словам Липового, с балкона консерватории стреляли «Ваня» и «Зеник». Позже выяснилось, что речь идет об Иване Бубенчике, который признавался в убийстве «беркутовцев», и о Зиновии Парасюке, отце экс-нардепа Владимира Парасюка.

В ответ на уточняющие вопросы Липовой говорил, что на тот момент видел только один способ остановить разгон протестующих – стрельбу по силовикам.

Допрашиваемый также сказал, что Бубенчик успел выстрелять из его «Сайги» около 60 патронов. По мнению Липового, стрельба из его «Сайги» привела к отступлению силовиков, что стало «переломным моментом» Майдана.

Через шесть дней после допроса Липовой выехал из Украины и оказался в базе розыска МВД. По информации Шария, семейство Парасюков, нардепы Сергей Пашинский и Андрей Парубий помогли Липовому покинуть страну.