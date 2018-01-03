К расследованию убийства Ноздровской привлечены лучшие специалисты розыска

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой приказал создать координационный штаб и максимально организовать работу специалистов, привлеченных к раскрытию убийства правозащитницы и юриста Ирины Ноздровской.

"Ставлю задачу Национальной полиции Украины и Главному следственному управлению - создать координационный штаб. Максимально организовать работу раскрытия тяжкого преступления специалистами Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины и следователей", - цитирует С.Ярового пресс-служба МВД Украины в среду.

При этом первый замминистра внутренних дел подчеркнул: "Если нужны специалисты из других областей - мы немедленно их вызовем".

Как сообщалось, правозащитница, адвокат И.Ноздровская, проживавшая в с.Демидов Вышгородского района, была найдена мертвой в реке 1 января. Открыто уголовное производство по факту умышленного убийства.

2 января народный депутат (фракция "БПП") Мустфа Найем сообщил, что И.Ноздровская долгое время добивалась приговора для убийцы своей сестры Светланы, которую сбил пьяный племянник председателя Вышгородского райсуда Дмитрий Россошанский, за что часто подвергалась угрозам со стороны обвиняемого и его родственников. "В июне этого года ей таки удалось добиться справедливости – Д.Россошанского приговорили к семи годам лишения свободы. 27 декабря состоялось рассмотрение апелляционной жалобы - суд отказал адвокатам убийцы, отправил дело в первую инстанцию и продлил обвиняемому арест на 60 суток. Во время заседания суда отец обвиняемого пригрозил Ирине: "Ты плохо кончишь". А через два дня, в пятницу, 29 декабря, Ирина пропала", - рассказал М.Найем.

Начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов в тот же день сообщил, что И.Ноздровская не обращалась в правоохранительные органы с заявлениями об угрозах в ее адрес. Однако следствие не рассматривает версию ее самоубийства.

Тогда же начальник отдела коммуникации ГУ Нацполиции Украины в Киевской области Николай Жукович проинформировал, что основных версий убийства у следствия четыре: "Это, как я уже сказал, ее профессиональная деятельность. Вторая – уже более конкретизированная, по последнему делу по факту дорожно-транспортного происшествия. Следующая – хулиганство. И еще одна версия – это то, что ее хотел кто-то изнасиловать".

Вместе с тем, М.Найем сообщил, что после проведения предварительной судебно-медицинской экспертизы версия о самоубийстве не рассматривается, поскольку на теле погибшей обнаружены следы насильственной смерти и отпала также версия об изнасиловании. По его словам, следствие отрабатывает 3 основные версии убийства: 1) убийство в связи с делом Россошанского 2) убийство правозащитника на профессиональной почве 3) бытовой конфликт.