Светская львица Пэрис Хилтон сообщила, что выйдет замуж за актера Криса Зилку. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Хилтон: Я так счастлива и довольна, ведь всегда буду с любовью всей моей жизни Фото: parishilton / Instagram Пост она опубликовала в Instagram."Я сказала "да"! Я так счастлива и довольна, ведь всегда буду с любовью всей моей жизни. Мой лучший друг и родственная душа. Идеальный для меня во всех отношениях. Такой послушный, верный, любящий и добрый. Я чувствую себя самой счастливой девушкой в мире! Ты моя мечта! Спасибо, что показал мне, что сказки действительно существуют", – написала Хилтон. I said Yas! * So happy & excited to be engaged to the love of my life. My best friend & soulmate. Perfect for me in every way. So dedicated, loyal, loving & kindhearted. I feel like the luckiest girl in the world! You are my dream come true! Thank you for showing me that fairytales do exist. * Публикация от Paris Hilton (@parishilton) Янв 2, 2018 at 7:45 PST Хилтон начала встречаться с Зилкой после расставания с миллионером Томасом Гроссом. Зилке 9 мая исполнится 32 года, Хилтон отпраздновала 36-летие 17 февраля.



