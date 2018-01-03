В Кропивницком нашли несанкционированную свалку пластиковых стаканчиков из-под кваса. Об этом на своей странице в соцсети сообщил начальник специнспекции горсовета Кропивницкого Андрей Максюта, передает

По его словам, тысячи стаканчиков выбросили близко от места, где находится "точка" продажи напитка.

"Здесь в стаканах все вокруг... Когда приходят получать дозволение на торговлю, приносят договор на вывоз ТБО. Либо договор фальшивый, либо люди просто такие?" - говорится в сообщении.

Ранее глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявлял, что Украина заваливает страны ЕС пластиковым мусором.

По оценке экспертов, ситуация с утилизацией мусора в Украине критическая. В частности, это касается токсичных отходов, вместо обезвреживания оказываются в лесополосах. Экологи видят вину властей в этих негативных явлениях. Они утверждают, что в условиях действующего моратория на проверки бизнеса расцвет мошеннических фирм на рынке утилизации отходов приобрел значительный масштаб.

Кроме того, Украина значительно отстает от соседей по внедрению европейских систем сбора пустой пластиковой тары. К примеру, Беларусь заявила, что к 2020 году введет у себя депозитную систему сбора тары. Ее принцип работы заключается в том, что при сдаче тары в специальный автомат, он возвращает часть денег, уплаченных при покупке напитка. Чем больше бутылок сдают - тем больше тары можно повторно использовать или перерабатывать. Это, в свою очередь, уменьшает количество мусора, который оседает в океанах и на свалках. Такая система успешно действует в Швеции, Германии, Норвегии, Финляндии, Дании, Эстонии. Например, в Норвегии благодаря этой системе собирают 95% тары, в Финляндии - 93,3%, а в Дании - 89%.

Украине также рекомендуют ввести депозитную систему сбора тары. Народные избранники еще год назад зарегистрировали соответствующий законопроект, однако он до сих пор остается нерассмотренным.

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