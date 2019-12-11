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В Беларуси учитель создает из картошки Терминатора и Чужого в качестве хобби
11.12.2019 13:24
В Беларуси учитель придумал странное хобби: создавать из картошки Терминатора, Чужого и других героев Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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