В Беларуси учитель создает из картошки Терминатора и Чужого в качестве хобби - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В Беларуси учитель создает из картошки Терминатора и Чужого в качестве хобби
11.12.2019 13:24
В Беларуси учитель придумал странное хобби: создавать из картошки Терминатора, Чужого и других героев
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Теги:
relax
события
украина
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