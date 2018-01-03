Министр здравоохранения страны сообщил о шестерых выживших, которых удалось спасти и отправить в больницу. Всего в автобусе было около 50 пассажиров.

В Перу в результате падения автобуса со стометровой высоты в пропасть погибли как минимум 36 человек, информирует svodka.net.

Об этом сообщает русская служба Би-би-си.

Министр здравоохранения страны сообщил о шестерых выживших, которых удалось спасти и отправить в больницу. Всего в автобусе было около 50 пассажиров.

Авария произошла в районе Пасамайо на севере от столицы Перу города Лима на участке горной дороги, известном как «Поворот дьявола» (Curva del Diablo). Автобус ехал в Лиму из Гуачо, примерно в 130 км от столицы. Дорога, на которой произошла трагедия, считается одной из самых опасных в стране.

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Министр транспорта страны Дино Эскудеро рассказал, что похоже, что автобус столкнулся с другим транспортным средством, из-за чего водитель не справился с управлением, и автобус полетел в пропасть.

Напомним, дорожные происшествия такого рода в Перу случаются довольно часто. По официальным данным, в 2016 году 493 человека погибли в 3800 ДТП.

В июле на узкой холмистой дороге в Перу перевернулся двухэтажный туристический автобус, в результате чего погибли 9 человек и 25 ранены.

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