|В Одессе на пепелище колледжа существует угроза обрушения
|11.12.2019 13:28
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Спасатели приостановили работы на одном из участков Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса из-за угрозы обрушения. Об этом сообщает пресс-служба
Ранее сообщалось, что тела пяти пострадавших в результате пожара в одесском колледже до сих пор не опознали.
Напомним, что 4 декабря в Одессе загорелся колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. В Одесской ОГА
Уже 6 декабря для выяснения всех обстоятельств инцидента Кабинет министров создал специальную комиссию. 8 декабря объявлен национальным днем траура по погибшим в результате пожара.
В результате пожара погибли 12 человек, пострадали 30, в лечебных учреждениях остаются 9 человек.