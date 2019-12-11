Спасатели приостановили работы на одном из участков Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса из-за угрозы обрушения. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС .

"Работы в секторе А-3 приостановлены в связи с угрозой обрушения перекрытия 2-го этажа. Проводятся работы на первом этаже сектора А-1 в направлении сектора А-3 по установлению подпорных балок под второй этаж. Во внутреннем дворе установлено 733 деревянных поддоны и выгружено 2 тыс. 13 тюков с сеном для амортизации при осуществлении демонтажа стены. Проведены работы по демонтажу 5 и 6 этажей аварийной стены (сектор D). Демонтаж стены временно приостановлен", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что тела пяти пострадавших в результате пожара в одесском колледже до сих пор не опознали.

Напомним, что 4 декабря в Одессе загорелся колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. В Одесской ОГА вероятной причиной назвали испорченный удлинитель в одной из аудиторий.

Уже 6 декабря для выяснения всех обстоятельств инцидента Кабинет министров создал специальную комиссию. 8 декабря объявлен национальным днем траура по погибшим в результате пожара.

В результате пожара погибли 12 человек, пострадали 30, в лечебных учреждениях остаются 9 человек.

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