Дочь владельца империи отелей Хилтон и американская фотомодель Пэрис Хилтон объявила на своей Instagram-странице о помолвке с бойфрендом - актером Крисом Зилкой.

"Я сказала "да"! Это такое счастье обручиться с любовью всей моей жизни. Мой лучший друг, моя вторая половинка. Идеальный для меня во всех смыслах. Такой послушный, кроткий, любящий и добрый. Я самая счастливая девушка в мире! Моя мечта осуществилась! Спасибо, что показал мне, что сказки все же существуют", - написала Хилтон.

Избранник светской львицы, настоящее имя которого - Сеттлмайр, родился в городе Уоррен штата Огайо. Однако предками его были украинцы. В частности, Зилка - это девичья фамилия матери, которую актер взял в качестве псевдонима.

Как сообщал MIGnews.com.ua, скандальная американская актриса и певица Пэрис Хилтон посетила Одессу, где выступила в одном из ночных клубов.

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