Сегодня мы расскажем, как это делать.

№1

С гантелями в руках поднимайся на любую возвышенность. Персональный тренер Джеймс Уайт утверждает, что так укрепишь подколенные сухожилия, ягодицы и квадрицепсы. Норма - 15 подъемов на каждую ногу. Легко? Возьми гантели потяжелее.

№2

Приседай с гантелями в руках.

Важно: опускайся медленно и до тех пор, пока ими не коснешься пола. Или пока бедренные кости не станут параллельны почве. Ли Эшфолд, еще одна звезда тренажерки, утверждает: “Это универсальное упражнение, укрепляющее все мышцы ноги и повышающее их выносливость“. Норма - 2 сета по 12 повторений.

№3

Как накачать икры? Со штангой на плечах становись на лавку (или другую возвышенность) и поднимайся на носочках. Нет штанги или можешь не удержать равновесие? Бери по гантели в каждую руку. Норма: 2 сета по 12 повторений. Примечание: поднимайся с упором как на внешнюю, так и на внутреннюю сторону стопы - для прокачки разных сторон икроножной мышцы.

№4

Приседай с гантелями в руках, положив одну из ног на лавочку в метре позади себя. Это упражнение для ног отлично развивает диапазон движения конечностей и растягивает мышцы. Норма - 3 сета по 15 повторений.

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