Новый завод японской компании Fujikura в городе Немиров Винницкой области не может набрать сотрудников, люди отказываются от работы, опасаясь, что официальное трудоустройство лишит их субсидий на оплату коммунальных услуг.

Об этом сообщает со ссылкой на мэра Немирова Виктора Качура, передает .

На фабрике налажено производство электропроводки для автомобилей A8 и . Средняя зарплата на предприятии составляет 7100 грн.

"Есть проблема с трудоустройством. Предлагаем людям работу, а они отказываются официально работать на заводе. И это при том, что средняя зарплата будет 7100 гривен. Люди боятся потерять субсидию или другую социальную помощь. Прямо говорят, что им выгоднее сидеть дома", - приводит издание слова городского головы.

В настоящее время прошли обучение на заводе и готовы приступить к работе 400 человек. При этом официально штат предприятия составляет 2 тыс. человек.

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