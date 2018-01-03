Для расследования убийства юриста и правозащитницы Ирины Ноздровской будет создан координационный штаб, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой. Яровой призвал максимально организовать работу по расследованию убийства правозащитницы Фото: mvs.gov.ua "Ставлю задачу Национальной полиции Украины и Главному следственному управлению – создать координационный штаб. Максимально организовать работу раскрытия тяжкого преступления специалистами Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины и следователей", – подчеркнул Яровой.Он отметил, что при необходимости могут быть привлечены специалисты из других областей."Если нужны специалисты из других областей – мы немедленно их вызовем", – добавил чиновник.1 января в реке в Вышгородском районе Киевской области нашли тело Ноздровской, которая пропала 29 декабря. Полиция открыла уголовное производство по статье об умышленном убийстве.По информации депутата Верховной Рады Мустафы Найема, следствие сейчас отрабатывает три основные версии: убийство в связи с делом о ДТП с участием Дмитрия Россошанского, племянника бывшего председателя Вышгородского райсуда, убийство на профессиональной почве и бытовой конфликт.Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской в аварии в сентябре 2015 года. Ее сбил Дмитрий Россошанский. Ноздровская заявляла, что виновный в ДТП находился под воздействием наркотиков.В июне 2017 года Россошанского приговорили к семи годам лишения свободы. 27 декабря состоялось рассмотрение апелляционной жалобы, суд отказал адвокатам, которые просили освободить его, и отправил дело в первую инстанцию.В Киеве 2 января прошла акция протеста в связи с убийством Ноздровской. Ее участники потребовали, чтобы расследование проходило под контролем общественности. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки яровой украины работу организовать максимально Теги: происшествия