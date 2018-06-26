89-летний российский поэт Андрей Дементьев скончался в Первой
городской клинической больнице Москвы. Дементьев скончался в
возрасте 89 лет Скриншот: gordonua.com "Интерфакс" со ссылкой на
информированный источник в медицинских кругах уточняет,
что 89-летний Дементьев скончался в Первой городской
клинической больнице Москвы.Дементьев известен своими
стихотворениями "Никогда ни о чем не жалейте вдогонку", "Не
обижайтесь на детей", "Не смейте забывать учителей".Песни на его
тексты пели София Ротару, Людмила Зыкина и другие.
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