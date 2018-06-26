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Умер российский поэт Дементьев
26.06.2018 11:18
89-летний российский поэт Андрей Дементьев скончался в Первой городской клинической больнице Москвы. Дементьев скончался в возрасте 89 лет Скриншот: gordonua.com "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник в медицинских кругах уточняет, что 89-летний Дементьев скончался в Первой городской клинической больнице Москвы.Дементьев известен своими стихотворениями "Никогда ни о чем не жалейте вдогонку", "Не обижайтесь на детей", "Не смейте забывать учителей".Песни на его тексты пели София Ротару, Людмила Зыкина и другие.

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