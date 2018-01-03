Минэнергоугля объявило конкурс на независимых членов в НС "Укрэнерго"

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины объявило конкурсный отбор на должности четырех независимых членов в наблюдательный совет НЭК "Укрэнерго".

Согласно объявлению на сайте министерства (goo.gl/Bihv4b), заявления и документы на участие в отборе принимаются до 2 марта 2018 года.

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Минэнергоугля планирует сформировать НС в составе семи лиц со следующей специализацией: стратегия и развитие бизнеса; регуляторная политика конкурентного рынка электроэнергии; операционная эффективность; финансы и аудит; управление сетями электропередач; управлении е рисками; комплаенс; корпоративное управление.

Как сообщалось, Минэнергоугля приказом №752 от 18 декабря 2017 года возобновило процедуру формирования отбора на должность четырех независимых членов набсовета НЭК "Укрэнерго", поручив разработать и утвердить требования к претендентам.

Положение о принципах формирования НС "Укрэнерго" предусматривает, что его количественный состав должен состоять из семи членов, в т.ч. из четырех независимых. НС планируется сформировать из лиц с разной компетенцией для обеспечения максимально разнообразного опыта и профессиональных навыков. При наличии двух кандидатур с одинаковой компетенцией и навыками предпочтение будет отдано кандидату с опытом работы в компаниях - системных операторах передачи э/э из ENTSO-E.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности, но будет преобразовано в частное акционерное общество.