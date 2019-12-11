|За одного битого "слугу" Богданца все "слуги" потребуют "головы" двух небитых "слободовцев"
|11.12.2019 14:24
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"Слуга народа" потребовала реакции правоохранительных органов на избиение депутата Верховной Рады Андрея Богданца.
Об этом говорится в заявлении фракции в связи с дракой, которая произошла в парламенте 11 декабря, при участии экс-нардепов Эдуарда Леонова и Игоря Мирошниченко.
По утверждению спикера "Слуги народа" Евгении Кравчук, Богданца отправили в больницу с подозрением на сотрясение мозга.
Президентская часть также назвала показательной "кооперацию" представителей пророссийских партий и националистов, направленную на срыв работы комитета. Она считает, что работу аграрного комитета целесообразно перенести в другое, более защищенное место.