Представители двух стран в течение 20 минут общались по телефону через специальную линию связи

США ответили на предложение лидера КНДР начать переговоры с Южной Кореей и желание участвовать КНДР в Олимпийских играх, информирует svodka.net.

Вашингтон не примет действительно никаких переговоров до тех пор, пока Ким Чен Ын не избавится от ядерного оружия.

Об этом заявила постпред при ООН Никки Хейли на пресс-конференции в Нью-Йорке.

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«Мы не примем действительно никакие переговоры, если они ничего не сделают для запрета только ядерного оружия в Северной Корее. Мы рассматриваем этот режим как безрассудный», — сказала Хейли.

«Мы считаем, что они должны остановить программу ядерного оружия и они должны это сделать сейчас. Северная Корея может вести переговоры с кем хочет. Но США не признают это, пока они не откажутся от имеющегося ядерного оружия», — уточнила Хейли.

Постпред при ООН еще раз подтвердила, что США никогда не признают КНДР ядерной державой и призвала весь «цивилизованный мир оставаться единым и проявлять бдительность в отношении развития ядерного арсенала государства-изгоя».

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США пообещали принять дополнительные меры, если Пхеньян решится на еще одно ракетное испытание.

Как сообщали новости мира ранее, руководитель Северной Кореи заявил о желании КНДР участвовать в Олимпийских играх в Южной Корее и о готовности начать переговоры с Сеулом.

Министр по делам объединения Республики Корея Чо Мён Гюн ответил на это предложением провести переговоры на высоком уровне в пограничной деревне Пханмунджом. По мнению Олимпийского оргкомитета, стремление КНДР участвовать в Играх является демонстрацией мирных намерений и «олимпийского духа».

Как сообщило агентство Reuters, представители двух стран в течение 20 минут общались по телефону через специальную линию связи, обсуждая технические детали будущих консультаций по возможному участию КНДР в Зимней Олимпиаде в Пхенчхане.

Предполагается, что второй разговор пройдет в ближайшие несколько часов. В ходе консультаций стороны должны обсудить возможную встречу в пограничной деревне Пханмунджон.

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