|Под давление Оппоплатформы и срыва обмена Офис Президента исправил подделанное коммюнике Нормандской четверки
|11.12.2019 14:42
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Сайт президента исправил украинскую версию коммюнике Нормандской четверки от 9 декабря, приведя ее в соответствие с англоязычным оригиналом.
Напомним, вчера партия "Оппозиционная платформа" обвинила офис Зеленского в подделке перевода этого документа.
В президентской версии заявлялось, что стороны согласовали продолжение работы над законом об особом статусе Донбасса. Хотя в оригинале закон вообще не упоминался, а речь шла о "правовых аспектах" особого статуса в целом.
То есть обо всех законопроектах, указанных в Минских соглашениях как обязательства Украины. В частности - об амнистии, выборах на Донбассе и закреплении особого статуса в Конституции.
Их у Зеленского, как известно, не очень хотят принимать. Поэтому, видимо, и решили отредактировать перевод коммюнике, оставив там упоминание только того документа, который уже и так принят.
Однако после разразившегося скандала текст тихо исправили. Сравним то, что было вчера и что в итоге стало сегодня.
Было
Стало
Теперь эта фраза на сайте президента звучит, как в оригинале:
Напомним, "Глава ДНР" Денис Пушилин сегодня заявил, что в Донецке отказываются от обмена пленными, о котором договорились на Нормандской встрече, до тех пор пока Украина не исправит текст коммюнике на сайте Офиса президента.