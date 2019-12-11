Сайт президента исправил украинскую версию коммюнике Нормандской четверки от 9 декабря, приведя ее в соответствие с англоязычным оригиналом.

Напомним, вчера партия "Оппозиционная платформа" обвинила офис Зеленского в подделке перевода этого документа.

В президентской версии заявлялось, что стороны согласовали продолжение работы над законом об особом статусе Донбасса. Хотя в оригинале закон вообще не упоминался, а речь шла о "правовых аспектах" особого статуса в целом.

То есть обо всех законопроектах, указанных в Минских соглашениях как обязательства Украины. В частности - об амнистии, выборах на Донбассе и закреплении особого статуса в Конституции.

Их у Зеленского, как известно, не очень хотят принимать. Поэтому, видимо, и решили отредактировать перевод коммюнике, оставив там упоминание только того документа, который уже и так принят.

Однако после разразившегося скандала текст тихо исправили. Сравним то, что было вчера и что в итоге стало сегодня.

Было

Стало

Теперь эта фраза на сайте президента звучит, как в оригинале:

Напомним, "Глава ДНР" Денис Пушилин сегодня заявил, что в Донецке отказываются от обмена пленными, о котором договорились на Нормандской встрече, до тех пор пока Украина не исправит текст коммюнике на сайте Офиса президента.

"Мы заявляем, что ни обмен пленными, ни очередное перемирие, ни другие решения "нормандской четверки" не могут быть реализованы до тех пор, пока Украина официально не опубликует правильный текст коммюнике "нормандской четверки" без искажений и несогласованных вставок", - сказал 11 декабря, Пушилин.

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