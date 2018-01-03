В Сирии разбился российский вертолет Ми-24, в результате чего погибли два пилота. Об этом сообщили в министерстве обороны Российской Федерации, пишет Интерфакс .

По полученным данным, еще один член экипажа - борттехник - находится в больнице.

В минобороны РФ подчеркнули, что воздушное судно разбилось из-за технической неисправности. При этом было отмечено, что вертолет не обстреливали.

Стоит отметить, что вертолет разбился еще 31 декабря, однако в российском министерстве только сейчас решили обнародовать эту информацию.

По некоторым данным, в результате крушения вертолета погибли майор Артем Кулиш и член экипажа по фамилии Матвеев.

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