Учреждениям первой медицинской помощи Украины в первой половине 2018 года придется пройти процесс автономизации с бюджетных на коммунальные некоммерческие предприятия. Об этом сообщает , передает со ссылкой на .

Отмечается, что это обязательное условие, потому что лишь медицинские учреждения в статусе коммунальных некоммерческих предприятий смогут заключить договоры с Национальной службой здоровья Украины и получать прямое финансирование за предоставленные услуги из государственного бюджета.

В Минздраве считают, что главной целью коммунальных некоммерческих предприятий является не получение прибыли, а оказание услуг по охране здоровья населения. Значит эти заведения не будут плательщиками налога на прибыль и смогут самостоятельно распоряжаться полученными средствами. В том числе, свободно устанавливать размер заработной платы для медицинских и других работников.

Кроме того, учитывается, что первый квартал 2018-го станет временем для местной власти и медицинских учреждений первичного звена на подготовку к внедрению новой модели финансирования и новых стандартов оказания услуг.

В Раде решили на переходный период оставить обе системы финансирования - медицинскую субвенцию и прямые выплаты по договорам НСЗУ. Поэтому до начала прямых выплат из госбюджета по договорам с НСЗУ учреждениями первичного звена (в том числе автономизированных), они будут финансироваться за счет медицинской субвенции, как и раньше.

Заведения, которые не автономизируются и не заключат договоры с НСЗУ, будут до конца 2018 финансироваться за счет медицинской субвенции.

Медицинские учреждения смогут присоединяться к реформе только группами - то есть сразу весь район, город. Это обусловлено тем, что субвенция выплачивается на бюджет, и соответственно может быть отменена полностью для этого бюджета, а не отдельного учреждения.

Итак, для присоединения к реформе все учреждения здравоохранения, которые финансируются из бюджета района или города должны быть автономизированы, подключены к электронной системе здравоохранения и отвечать требованиям табеля оснащения для оказания ПМП.

Частные практики первичной помощи (врачи-ФОТ и частные учреждения) могут заключить договор и начать работу с НСЗУ в любой момент с момента запуска работы службы.

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