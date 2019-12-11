Пропрезидентскую партию "Слуга народа" финансировали фирмы, чьи печати нашли правоохранители во время обыска в квартире Олега Семенова – советника фигуранта дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк, председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера. Об этом говорится в расследовании журналистов программы "Наші гроші" (проект Bihus.info), вышедшем в эфир 9 декабря.



Так, журналисты отмечают, что в третьем квартале спонсорами политсилы стали 12 физических лиц и несколько десятков фирм.

Вместе они пожертвовали почти 100 млн грн. Компании, чьи печати и чековые книжки обнаружили правоохранители летом 2019 года при обыске квартиры советника Мангера, – ООО "Агро Ленд", ООО "Веб-Ротор", ООО "Леонол", ООО "Саквояж-ЮТ", ООО "Артинвестбуд" и ООО "ФГ "Екопівдень" – пожертвовали партии 20 млн грн, говорится в материале. Расследователи отмечают, что зарегистрированы эти шесть компаний в разных регионах Украины.

Семенов не вышел на связь с журналистами.

Мангер заявил, что не интересуется финансовыми делами советника.

"Он у меня советник на общественных началах. А относительно его бизнеса и финансовых дел – я вообще не занимаюсь", – сказал глава облсовета. По данным расследователей, большинство фирм – спонсоров "Слуги народа" имеют признаки фиктивности, а их владельцами являются в том числе повара и грузчики.





Об этом также заявил экс-нардеп Игорь Мосийчук.

Гандзюк облили серной кислотой утром 31 июля 2018 года возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября активистка умерла.

По делу о нападении на активистку арестовали шесть человек. В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления (все они – участники АТО) после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры.

Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы. Никита Грабчук, который облил Гандзюк кислотой, получил шесть лет. Шестым являлся экс-помощник бывшего нардепа от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука Игорь Павловский, его считали организатором убийства.

В августе ГПУ заключила с Павловским соглашение о признании виновности, и изменила квалификацию преступления. В обвинительном акте, который передали в суд, указано, что Павловский обвиняется по ч. 1 ст. 396 Уголовного кодекса Украины (заранее не обещанное укрывательство тяжкого либо отдельно тяжкого преступления).

Подозреваемый в причастности к организации убийства активистки Алексей Левин заочно арестован, по предварительной информации, он скрывается в Доминиканской Республике.

Заказчиком нападения, по мнению правоохранителей, был Мангер. По данным Генпрокуратуры, он частично оплатил преступление.

В тексте подозрения Мангеру сказано, что мотивом нападения на активистку была "личная неприязнь" к ней в связи с активной общественной деятельностью, которая могла подорвать его политическую и деловую репутацию. Мангер находится на свободе.

Отец и друзья активистки считают, что кроме Мангера заказчиками нападения могут быть бывший глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев и его прежний заместитель Евгений Рищук.

6 июня Покровский райсуд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием обвиняемых в нападении на общественную активистку Екатерину Гандзюк и назначил им наказание.

Решение суда зачитали на заседании 6 июня.

Координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбина, а непосредственно напавшего на активистку Никиту Грабчука - на 6 лет тюрьмы.

Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили приговор - 4 года заключения, Виктор Горбунов - 3 года.

Всех обвиняемых обязали уплатить 50 тыс. грн на покрытие судебных издержек.

Приговор вступит в силу после того, как истечет 30-дневный срок на его обжалование. До тех пор все осужденные и далее будут находиться под стражей.

3 июня все пятеро обвиняемых в покушении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк признали свою вину и пошли на сделку со следствием.

В мае полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.

1 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на Екатерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 2 месяца умерла в больнице после многочисленных операций.

Отец убитой херсонской активистки Екатерины Гандзюк Виктор выразил возмущение в связи с мягкими приговорами, которые суд вынес исполнителям убийства его дочери.

Об этом он написал в Facebook.

Поведение участников судебного заседания Виктор Гандзюк назвал "спектаклем с распределенными ролями".

"Спектакль. Сегодня зачитали приговор. Именем Украины. От трех до шести лет. За убийство. С особой жестокостью. С причинением особых мучений. Совершенное группой лиц по предварительной договоренности. По заказу. За деньги. Больно, противно, стыдно перед светлой памятью Кати. Стыдно за государство", - написал он. "В обмен на часть информации и признание вины - изменение статьи обвинения, а следовательно и сокращение сроков заключения. Выгодно и прокурорам - не надо собирать доказательства, преступление раскрыто, дело передано в суд, снижается градус общественного напряжения. А может и ... что-то еще выгоднее? "Удобно и судьям, по крайней мере быстро завершится судебное заседание. Прокуроры трансформируются в адвокатов.

А если якобы раскаяться, то сроки вообще ниже минимальных, от пожизненного заключения уменьшаются до трех лет!

Все довольны. Соглашение подписано", - возмутился Виктор Гандзюк.

Он также заявил, что осужденные представляют опасность для общества и очень скоро окажутся на свободе.

"Несколько лет быстро пройдут. Пятеро убийц, пять хищных тварей, которые почти безнаказанно попробовали вкус человеческой крови и почувствовали азарт от убийства, выйдут на свободу, жить между людей. Люди опомнитесь, вам не страшно? Мне - очень. Нет, я не за себя, я уже все потерял. Мне страшно за вас ", - подчеркнул отец Екатерины Гандзюк.

Приговор по делу об убийстве Катерины Гандзюк - это амнистия. Об зтом заявил известный адвокат Андрей Портнов.





"Прочитал о приговоре убийцам Катерины Гандзюк. От трёх до шести лет за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах. Похоже, это - продажа одного из самых резонансных уголовных дел страны. И суд здесь не причём, - в сделке со следствием его роль лишь в формальной фиксации соглашения подсудимого с прокурором.

И может я бы и понял логику этой сделки, если бы вместо пятнадцати лет прокуроры договорились бы с виновными о двенадцати, но взамен раскрытия каких-то очень серьёзных и новых фактов и обстоятельств.

А так - это амнистия. Позорные прокурорские рожи в перевёрнутой стране." - Заявил Андрей Портнов в своём Телеграм-канале.

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