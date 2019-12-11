|"Слугу народа" финансировали фирмы, связанные с советником подозреваемого по делу об убийстве Гандзюк
|11.12.2019 15:01
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Пропрезидентскую партию "Слуга народа" финансировали фирмы, чьи печати нашли правоохранители во время обыска в квартире Олега Семенова – советника фигуранта дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк, председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера. Об этом говорится в расследовании журналистов программы "Наші гроші" (проект Bihus.info), вышедшем в эфир 9 декабря.
Так, журналисты отмечают, что в третьем квартале спонсорами политсилы стали 12 физических лиц и несколько десятков фирм.
Мангер заявил, что не интересуется финансовыми делами советника.
Об этом также заявил экс-нардеп Игорь Мосийчук.
Гандзюк облили серной кислотой утром 31 июля 2018 года возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября активистка умерла.
По делу о нападении на активистку арестовали шесть человек. В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления (все они – участники АТО) после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры.
Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы. Никита Грабчук, который облил Гандзюк кислотой, получил шесть лет. Шестым являлся экс-помощник бывшего нардепа от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука Игорь Павловский, его считали организатором убийства.
В августе ГПУ заключила с Павловским соглашение о признании виновности, и изменила квалификацию преступления. В обвинительном акте, который передали в суд, указано, что Павловский обвиняется по ч. 1 ст. 396 Уголовного кодекса Украины (заранее не обещанное укрывательство тяжкого либо отдельно тяжкого преступления).
Подозреваемый в причастности к организации убийства активистки Алексей Левин заочно арестован, по предварительной информации, он скрывается в Доминиканской Республике.
В тексте подозрения Мангеру сказано, что мотивом нападения на активистку была "личная неприязнь" к ней в связи с активной общественной деятельностью, которая могла подорвать его политическую и деловую репутацию. Мангер находится на свободе.
Отец и друзья активистки считают, что кроме Мангера заказчиками нападения могут быть бывший глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев и его прежний заместитель Евгений Рищук.
6 июня Покровский райсуд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием обвиняемых в нападении на общественную активистку Екатерину Гандзюк и назначил им наказание.
Решение суда зачитали на заседании 6 июня.
Координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбина, а непосредственно напавшего на активистку Никиту Грабчука - на 6 лет тюрьмы.
Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили приговор - 4 года заключения, Виктор Горбунов - 3 года.
Всех обвиняемых обязали уплатить 50 тыс. грн на покрытие судебных издержек.
Приговор вступит в силу после того, как истечет 30-дневный срок на его обжалование. До тех пор все осужденные и далее будут находиться под стражей.
3 июня все пятеро обвиняемых в покушении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк признали свою вину и пошли на сделку со следствием.
В мае полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.
1 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на Екатерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 2 месяца умерла в больнице после многочисленных операций.
Отец убитой херсонской активистки Екатерины Гандзюк Виктор выразил возмущение в связи с мягкими приговорами, которые суд вынес исполнителям убийства его дочери.
Об этом он написал в
Поведение участников судебного заседания Виктор Гандзюк назвал "спектаклем с распределенными ролями".
Он также заявил, что осужденные представляют опасность для общества и очень скоро окажутся на свободе.
Приговор по делу об убийстве Катерины Гандзюк - это амнистия. Об зтом заявил известный адвокат Андрей Портнов.