В результате обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований вчера были ранены двое украинских военнослужащих у Авдеевки и Водяного. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент .

"В результате вражеских обстрелов ни один украинский воин не погиб, но ранения получили двое военнослужащих ВСУ. Это произошло близко от Авдеевки и Водяного. Их доставили в военный госпиталь и оказана необходимая врачебная помощь", - отметил представитель Минобороны.

А.Мотузяник также рассказал, что незаконные вооруженные формирования в целом прошедшие сутки осуществили только 6 прицельных обстрелов позиций ВСУ, но украинские военные огонь не раскрывали.

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