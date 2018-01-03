1 января в Хмельницкой области произошла страшная трагедия — автомобиль на скорости заехал на тротуар и сбил насмерть женщину с ребенком

произошло в Шепетовке днем, передает со ссылкой на .

В результате мать погибла, а девочка находится в больнице в тяжелом состоянии.

За рулем автомобиля был 36-летний мужчина, который сбежал с места преступления.

«Это было 1 января около 16.25 по улице Судилковская в Шепетовке. 36-летний локальный житель, управляя автомобилем Mercedes-Benz не справился с управлением, выехал на тротуар, где совершил наезд на двух пешеходов — 21-летнюю жительницу села и ее 2-летнего ребенка, который находился в детской коляске», — сообщили в пресс-службе.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение безопасности дорожного движения) УК.



Фото с места событий

По словам спикера областного управления полиции Инны Глеги, водитель скрылся с места происшествия. Был объявлен план «Перехват». Его разыскивали. Поздно вечером его задержали. «Мы отобрали у него кровь на состояние алкогольно-наркотического опьянения, но результатов еще нет», — отметила Глега.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира