С 2021 года Внешнее независимое оценивание (ВНО) по математике станет обязательным для все выпускников.

Об этом рассказала министр образования и науки Анна Новосад в интервью РБК-Украина.

По словам главы Минобразования, ВНО по математике разработают двухуровневым. Обязательным его сделают потому, что между выпускников существуют проблемы по знаниям математики.

«В 2020 году изменений не будет, а с 2021-го ВНО по математике станет обязательным. Оно будет двухуровневым, но не нужно этого пугаться. Нам нужно осознать, что проблема есть по математическим знаниям», - сказала Новосад.

Министр образования подчеркнула, что это должно стать результатом изменения содержания образования и методик преподавания.

«Мы должны в целом побороть страх детей перед математикой - это должно стать результатом изменения содержания образования и методик преподавания. Потому что дети, когда они что-то не понимают, сначала этого боятся, а потом ненавидят. И потом это сопровождает всю жизнь. На самом деле через нормальные методики преподавания, нормальное содержание программы, очень важно этот страх перед предметом побороть. И дать детям уверенность в себе», - добавила министр.

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