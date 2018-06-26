Восьмого участника дела "Держинвестпроекту" взяли под стражу с залогом 2600000 грн Такое решение принял Соломенский райсуд Киев 23 июня Родственника экс-чиновника подозревают в совершении преступления, квалифицированного по ч.3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины. Фото: kievsmi.net Двоюродному брату экс-главы "Держинвестпроекту" Владислава Каськива, которого детективы НАБУ считают причастным к хищению 259 200 000 грн бюджетных средств, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 2600000 грн залога, сообщает пресс-служба НАБУ. Добавим, детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали восьмого предполагаемого участника коррупционной схемы с завладением 259,2 миллиона гривен, предназначенных для реализации ряда национальных проектов. Напомним, 18 августа 2016 экс-руководитель Госагентства по вопросам привлечения инвестиций Януковиче Владислав Каськив был задержан в Панаме. Ранее следователи МВД изъяли миллион гривен из сейфа в помещении, принадлежащем родном и двоюродному братьям Каськива. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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