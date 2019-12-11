Генеральный прокурор Руслан Рябошапка отказался принять маму убитого О. Бузины Валентину Павловну Бузину. Об этом заявил адвокат Артём Захаров.

"Генеральный прокурор Р.Рябошапка повторил действия своего предшественника Ю.Луценко и отказался принимать 80-тилетнюю мать убитого писателя и журналиста Олеся Бузины.

В ответ на свое обращение к генпрокурору Валентина Павловна Бузина получила отписку прокурорского клерка, в котором ей разъяснили порядок приема генпрокурором.

При этом Рябошапка сделал вид, что «забыл», что дело об убийстве О. Бузины давно попало в международные отчеты по правам человека ОБСЕ, мониторинговой миссии ООН, Госдепартамента США как один из примеров нападений на журналистов и грубейших нарушений прав человека в Украине.

«Забыл» генпрокурор и том, что Европейский суд по правам человека рассматривает дело по жалобе потерпевшей В.П. Бузины, в том числе, в связи с невыполнением государством позитивных обязательств по расследованию и рассмотрению дела об убийстве.

Кроме того, умолчал генпрокурор и о том, что дело в отношении заказчиков и организаторов убийства, которое во времена Луценко «валялось» без движения в прокуратуре города Киева, продолжает также валяться уже при Рябошапке в ДБР, без единого процессуального действия, а он, генпрокурор, больше только сейчас озадачен тем, куда спихнуть это дело подальше от своей ответственности.

Конечно, все это «мешает» генпрокурору принять потерпевшую и заставляет искать формальные поводы для отказа.



К сожалению, от сегодняшней генпрокуратуры не приходиться ждать результатов.

Не будет их и после проведенной псевдореформы.

Генпрокурор давно должен был сам пригласить потерпевшую по одному из самых резонансных дел страны, которое не находит своего разрешения, выяснить причины ненадлежащей работы, а потом заняться своими непосредственными обязанностями в виде координации работы правоохранительных органов для устранения этих причин и условий.

Но это в случае эффективного прокурора…

Отписку публикуем.