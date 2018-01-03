|
В украинской разведке сообщили, что трое боевиков погибли 2 января из-за передозировки наркотиками и алкоголем
|
03.01.2018 13:29
|
Количество небоевых потерь между сепаратистов на Донбассе
увеличилось в два раза, и на данный момент составляет более 50% от
общего количества погибших, заявил спикер Министерства обороны
Украины по вопросам АТО Александр Мотузянник, ссылаясь на данные
украинской разведки. Сегодня 13.17 | комментариев: По словам
Мотузянника, за прошедшие дни количество небоевых потерь
сепаратистов на Донбассе увеличилось в два раза, и на данный момент
составляет более 50% от общего количества погибших."В течение суток
от передозировки наркотическими веществами и чрезмерного
употребления алкогольных напитков умерли трое боевиков. Один из них
имел офицерское звание", – сказал Мотузянник.Он добавил, что
из-за пренебрежения мерами безопасности при перемещении по минным
заграждениям погиб один боевик, еще двое получили тяжелые
ранения.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в
апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами
Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть
Донецкой и Луганской областей.В 00.00 23 декабря 2017 года в зоне
конфликта было объявлено новогодне-рождественское перемирие.
24 декабря, согласно сообщениям украинских военных,
боевики нарушили договоренности и открыли огонь.Стороны уже
несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось
добиться его полного соблюдения.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира