Количество небоевых потерь между сепаратистов на Донбассе увеличилось в два раза, и на данный момент составляет более 50% от общего количества погибших, заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузянник, ссылаясь на данные украинской разведки. Сегодня 13.17 | комментариев: По словам Мотузянника, за прошедшие дни количество небоевых потерь сепаратистов на Донбассе увеличилось в два раза, и на данный момент составляет более 50% от общего количества погибших."В течение суток от передозировки наркотическими веществами и чрезмерного употребления алкогольных напитков умерли трое боевиков. Один из них имел офицерское звание", – сказал Мотузянник.Он добавил, что из-за пренебрежения мерами безопасности при перемещении по минным заграждениям погиб один боевик, еще двое получили тяжелые ранения.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.В 00.00 23 декабря 2017 года в зоне конфликта было объявлено новогодне-рождественское перемирие. 24 декабря, согласно сообщениям украинских военных, боевики нарушили договоренности и открыли огонь.Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его полного соблюдения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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