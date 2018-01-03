Военным удалось в течение месяца привести в нормальное состояние технику, а уже через месяц они поехали на ней на полигон.

Приблизительно за месяц до аннексии Крыма украинские военные получили приказ проверить боевую готовность техники, информирует еizvestia.com.

Об этом в интервью «Апострофу» рассказал командир 8-й батареи 3-го реактивного артиллерийского дивизиона 27-й отдельной реактивной артиллерийской бригады ВСУ Андрей Шейко.

Военный рассказал, что к моменту начала боевых действий в его батарее была нехватка людей. К тому же сама техника была не в лучшем состоянии. По словам Шейко, с 2010 года в его части техника стояла без топлива, а когда он принимал должность командира батареи, машины не могли даже завести.

«А зимой, где-то за месяц до аннексии Крыма, нам вдруг выдали топливо. Литров по 5-10 на машину – просто чтобы завести и проверить боевую готовность. Этого было очень мало, но мы завели то, что смогли завести. Что не заводилось – нам дали неделю на выявление и устранение неисправностей», — говорит Шейко.

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При этом военный не может назвать причины внезапной проверки.

«Я до сих пор этого не знаю. Мы получили намек завести технику и мы его выполняли. Боевую готовность должна испытывать специальная комиссия. Правда, под военный готовностью понималось, что машина просто завелась, хотя бы один двигатель. Про какую-то синхронизацию двигателей или то, чтобы техника ездила, тогда речь не шла», — говорит он.

По словам Шейко, военным удалось в течение месяца привести в нормальное состояние технику, а уже через месяц они поехали на ней на полигон.

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