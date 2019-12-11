Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний считает, что за спиной почетного патриарха ПЦУ Филарета стоят пророссийские силы, а он этого, вероятно, не осознает.

Об этом Епифаний заявил в интервью “Украинской правде“.

“К сожалению, за спиной почетного патриарха Филарета, я думаю, что он этого не осознает, играют некоторые пророссийские силы. Были исследования, вероятно, вы видели, где явно и открыто люди Медведчука проводили проплаченные митинги против меня“, - сказал глава ПЦУ.

В качестве примера связи между Филаретом и пророссийскими силами Епифаний заявил, что один и тот же митинг на Софийской площади сначала проходил в поддержку “112 канала“, а потом встал “на защиту Героя Украины патриарха Филарета“.

При этом Епифаний отметил, что почетный патриарх Филарет остается в составе Православной церкви Украины, его место на Синоде ожидает его возвращения, хотя сам Филарет самоизолировался в составе ПЦУ.

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