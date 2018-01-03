1. В Прокуратуре Автономной Республики Крым сообщили о проведении выездных приемов граждан в Херсонской области с целью выявления со стороны российских оккупантов фактов совершения преступлений против граждан Украины, проживающих в Крыму, и тех, кто был вынужден переселиться на материковую часть Украины

2. Оккупанты не пропустили в Крым гражданина Украины, который по просьбе друга вёз на полуостров лекарство “Налбуфин”. Решается вопрос о привлечении украинца к ответственности. Совсем нас тут замордуют. За лекарствами на материк едут ВСЕ

3. Диалог на севастопольском ватофоруме: “Когда понаехавшие поймут, что им пора уезжать?”, “Проще нам уехать. Я — уже”

4. Новый год и новые войны с новыми понаехавшими: “Здравствуйте, евпаторичяне! Мы с вами пока не знакомы, но думаю, что это скоро изменится. Я молодой, амбициозный парень, полный энтузиазма изменить этот мир к лучшему. Русский, порядочный, оптимистичный, сочувствующий к проблемам окружающих. Хочу перебраться в ваши края на ПМЖ. Какие у вас там условия существования? Как со съёмом квартир на долгий срок проживания? Какие есть варианты заработка в городе? Как к «понаехавшим» относятся?”. Ответы: “Начнем с того, что мы евпаторийцы. Это первый ваш прокол как приезжанина”, “Перебирайся спокойно. Хатку за 10-ку найдёшь… и работку за 10-ку найдёшь”, “Главное — хорошее настроение, а держаться можно”, “Приезжайте!!! Мы переехали всей семьёй, вшестером!!! И СЧАСТЛИВЫ!!!”, “Афтор сего высера пусть попробует в Википедию, прежде чем жителей городов на своем петушином клеймить!”, “Шо, опять? Зачем всем сюда переезжать? Мы что жаловались, что у нас народу мало?”, “Денег отдельно на работе не заработать. А так все норм”, “Мы евпаторийцы!!!!!!!!!!!!!!!!”

5. Предатель Украины Ленур Усманов продолжает сердить вату заявлениями, что его родина — не россия, а СССР, который он собирается возрождать и за которым бежал на оккупендум. Предатель с недавних пор отказывается считать себя “гражданином россии”. Видимо, из-за того, что оккупанты отобрали у него землю, вручив перед этим медальку “за возвращение Крыма”

6. В россии вступили в силу поправки в Налоговый кодекс, которые предусматривают повышение акцизного сбора на дизельное топливо и бензин пятого класса. По словам оккупанта Антона Силуанова, доходы, полученные от повышения акцизного сбора, пойдут (в карманы) на строительство автомобильных трасс в Калининграде и Крыму. Раскошеливайтесь!

7. Годные унижения двустульежопых ватных моряков от китайских братушек: “Кто-нибудь делал китайскую визу в российский загран с севастопольской пропиской? Были ли проблемы, или всё ок? Компания планирует посадку в Поднебесной, и думаю, делать в рос. или в укр. загран”, “Был в Китае месяц назад. Агент сказал, что пока для украинцев въезд без визы, но примерно через месяц всё станет на свои места. Сказал, что для россиян тоже так будет. Не знаю, правда или нет, но тогда все украинцы по паспорту моряка могли ходить в город, россиянам сход с судна запретили”

8. Судак. Стекловатник Сандрик ноет — не понравился ему православный новогодний покой и скрепное отключение света за полчаса ДО и сразу ПОСЛЕ боя курантов

9. Оккупанты оставили Ялту без новогоднего салюта. Балованные Украиной ватники скулят: “Скиньте видео с салютом на Набережной, хотя посмотреть”, “А где город с фейерверком???? Или, как обычно, деньги спиз…”, “Салюта не было”, “Так это не первый год. А отчитываются, что все провели на ура!!!!”, “В Ялте запрещают салют — пограничная зона. Тупость — это наша реальность. А может, мы и в самом деле заслуживаем такой жизни”

10. Без новогоднего салюта оккупанты оставили не только Ялту, но и Евпаторию. Один ватник попытался написать, что, мол, не нужны нам салюты, на что другие возразили, что без салютов у них падает военный дух и работоспособность, развивается депрессия и чувство ущемленности: “Был ли на Новый год городской салют на площади? Как-то не заметили”. Ответы: “У нас не был”, “Нет”, “В том году тоже не было”, “Дожились, у сверхдержавы денег на петарды нет. Хотя, скорей только, они есть, только тратятся не на петарды, а на дома в других странах”, “Ёлку поставили народу и хватит”, “Бессмысленная и нерентабельная трата денег”, “Эти деньги закладываются в бюджете на поддержание морально-психологического состояния населения. Если перестать финансировать все культурные мероприятия и праздничные украшения города, то можно неплохо сэкономить, но ничем хорошим это не закончится. Депрессия и чувство ущемленности — самое малое, что почувствуют жители, а это прямо скажется на трудоспособности и гражданской ответственности”

11. На евпаторийском ватном паблике поинтересовались, смотрели ли они новогоднее обращение Порошенко? Из 448 проголосовавших в опросе, 15% ответили, что смотрели. Для ватной группы — это неплохой показатель .

12. В этом году как-то особенно много брошенных продавцами ёлок, которые не раскуплены людьми до Нового года. А возле моего дома продавцы их РАСПИЛИЛИ пополам, чтобы бесплатно никому не достались

13. Феодосия вошла в новый год со старыми проблемами. Одна из понаехавших потихоньку прозревает: “Всех с Новым годом!!!!! Скажите, кто знает, почему воды на Челноках нет?”. Ответы: “Жесть”, “Воды нет, отопления — тоже. С Новым годом, Челноки!”, “(Понаехавшая из Санкт-Петербурга пишет) А часто тут так бывает?”, “Да”, “Электричество есть? Вот и радуйтесь”

14. Бельбекская долина. Три недели не вывозят мусор. Мешки с мусором стоят возле домов по долине. Люди надеются, что мусор вывезут, и не убирают мешки от домов. Удручающее зрелище.

15. Моей маме 70 лет. Она подключила интернет. Теперь телек почти не включает. Но она у меня адекватная, очень скучает по Украине и люто ненавидит россию. Поверьте, не все старики ватные в Крыму!

P.S. Закончу выпуск мнением крымчанина: “Если долго смотреть российское ТВ, то на теле начинает расти шерсть, а рука тянется за дубиной”. Пещерные люди

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