Минздрав обновил предельные цены на препараты по программе "Доступные лекарства"

Министерство здравоохранения Украины обновило для участников программы реимбурсации "Доступные лекарства" предельные оптово-отпускные цены на препараты.

Соответствующий приказ №2 от 2 января 2018 года обнародован на сайте ведомства.

Производители и импортеры лекарственных средств в течение 10 дней (до 11 января включительно) должны подать заявки на участие их препаратов в программе.

Новый список препаратов, подлежащих возмещению, состоит из 23 международных непатентированных названий (МНН), включая препараты, МНН внесенные в программу в конце декабря 2017 года – лозартан для сердечно-сосудистых заболеваний и глибенкламид для сахарного диабета второго типа.

В ведомстве также напомнили, что принятые изменения внедряют новый механизм ценообразования.

"После установления предельных цен на лекарственные средства, фармкомпании будут иметь дополнительно пять дней, чтобы снизить свои ценовые предложения и таким образом пополнить список препаратов, стоимость которых будет возмещаться на 100% за государственные средства", - отмечено в сообщении на сайте Минздрава.

В ведомстве ожидают, что потребление препаратов, стоимость которых полностью возмещается государством, в натуральном выражении вырастет на 30%, и при этом не скажется на бюджете программы.

Ожидается, что количество препаратов, стоимость которых будет полностью возмещаться за средства бюджета, вырастет примерно на 10 торговых названий.

Референтная цена суточной дозы для каждого действующего вещества определяются отдельно. Предельные оптово-отпускные цены лекарственных средств основываются на медианной цене на препарат в пяти соседних странах - Польше, Словакии, Венгрии, Чехии и Латвии, напомнили в министерстве.

Реестр медикаментов, стоимость которых частично или полностью подлежит возмещению за средства государственного бюджета пересматривается ежегодно в январе и июле с целью актуализации цен.

Как сообщалось, 27 декабря Кабмин утвердил включение в перечень препаратов по одному МНН для сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета второго типа, что по прогнозам министерства должно расширить перечень еще десятком лекарственных средств по двум данным нозологиям.