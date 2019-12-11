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В Тернопольской области женщина вылетела из автобуса при ДТП и попала под колеса
11.12.2019 16:47
Женщина вылетела из автобуса при ДТП и попала под колеса под Тернополем Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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