В Днепропетровский области прокуратура задержала капитана полиции во время получения части неправомерной выгоды в размере 1000 долларов США. Об этом пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган сообщила в соцсети Facebook, передает

"Военной прокуратурой Днепропетровского гарнизона расследуется уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины по факту вымогательства старшим следователем СУ ГУ НП в области капитаном полиции "Б." у гражданина "Ю.", которого обвиняют в совершении ДТП, за закрытие уголовного производства в отношении последнего. Установлено, что 07.11.2017 "Б." выдвинул "Ю." требование о передаче ему 1300 долларов США за возвращение его автомобиля со штрафплощадки и закрытия уголовного дела. 03.01.2018 при получении части неправомерной выгоды в размере 1000 долларов США старшего следователя СУ ГУ НП в области капитана полиции "Б." задержали в порядке статьи 208 УПК Украины", - написала Л.Сарган.

Она добавила, что продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, НАБУ и САП задержали директора научно-исследовательского учреждения за получение неправомерной выгоды в размере 500 тыс. долларов США.





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