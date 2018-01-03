2017-й стал третьим в списке самых теплых годов с начала наблюдений
в 1881 году, сообщили в Центральной геофизической обсерватории.
Климатологи назвали минувший год одним из самых теплых Фото: ЕРА
Зафиксированный средний показатель на 2,1° превышает климатическую
норму.В учреждении отметили, что 2017-й стал третьим в списке самых
теплых годов с начала наблюдений в 1881 году."Все месяцы года имели
существенное превышение среднемесячных температур относительно
климатической нормы, особенно март – на 5,5°. Холоднее только
было 7 января – -18,7°. Самым жарким днем было 4 августа,
когда температура в тени достигала +34,7°", – рассказали
климатологи.В Киеве за год зафиксировали 24 температурных рекорда,
больше всего – в апреле и сентябре.
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