2017-й стал третьим в списке самых теплых годов с начала наблюдений в 1881 году, сообщили в Центральной геофизической обсерватории. Климатологи назвали минувший год одним из самых теплых Фото: ЕРА Зафиксированный средний показатель на 2,1° превышает климатическую норму.В учреждении отметили, что 2017-й стал третьим в списке самых теплых годов с начала наблюдений в 1881 году."Все месяцы года имели существенное превышение среднемесячных температур относительно климатической нормы, особенно март – на 5,5°. Холоднее только было 7 января – -18,7°. Самым жарким днем было 4 августа, когда температура в тени достигала +34,7°", – рассказали климатологи.В Киеве за год зафиксировали 24 температурных рекорда, больше всего – в апреле и сентябре. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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