Миша Марвин и Likee запускают челлендж в честь сингла «Дура» В рамках стратегического партнерства приложения для создания коротких видеороликов Likee и ведущей российской звукозаписывающей компании Black Star музыкант лейбла Миша Марвин запустил уникальный хэштег-челлендж #ТакСильноЯТебяЛюблю, посвященный его новому синглу «Дура». Конкурс продлится до 11 декабря, а победить получит невероятный приз – возможность создать творческий дуэт со звездным музыкантом! Для старта челленджа Миша Марвин записал совместное видео с одним из самых популярных лайкеров – Лисичкой Элиной (elianfox; 10,2 млн подписчиков). В креативном ролике, доступном в официальном аккаунте Black Star, Миша и Элина предстают в образе влюбленной пары, которая сталкивается со сложностями в отношениях. Конец у видео открытый: удастся ли ребятам преодолеть все преграды, или же любовь слепа, каждый пользователь решает сам. Как бы ни была велика сила любви, сила креатива больше, следовательно Миша и Элина приглашают лайкеров помериться своими творческими навыками и записать видео о том, как пережить расставание под хэштег #ТакСильноЯТебяЛюблю. Не секрет, что с окончанием отношений каждый справляется по-своему, проходя ряд этапов. На странице челленджа многие пользователи уже поделились собственным опытом – тут вам и печаль, и печаль, и страдания, но практически всегда в конечном итоге принятие и счастье. За первые сутки лайкеры сделали множество тематических роликов, которые собрали 374,95 тыс. просмотров. Сведущий в романтических делах Миша Марвин выберет 15 самых ярких видео, авторы которых получат автограф звезды. Самого изобретательного участника ждет суперприз – запись дуэтного видео с Мишей! Приложение Likee и музыкальный лейбл Black Star выступают за развитие молодых талантов и предоставляют возможность Поколению Z показать себя и быть услышанными. Благодаря партнерству популярные российские музыканты могут ближе общаться с российскими фанатами, а также находить новых зарубежных поклонников между 100 млн активных пользователей Likee. В дальнейшем бренды намерены развивать сотрудничество как в формате хэштег-челленджей с участием артистов лейбла, так и в рамках организации совместных мероприятий. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



культура шоубиз и культура миша видео likee марвин black Теги: культура