Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине за неделю снизилась на 19%

Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине за неделю в период с 25 по 31 декабря 2017 года снизился на 19,2% по сравнению с предыдущей отчетной неделей, сообщил Центр гриппа и ОРВИ при Министерстве здравоохранения Украины в своем информационном бюллетене.

Суммарный показатель заболеваемости по Украине составил 380,1 человек на 100 тыс. населения. Самый высокий показатель сохраняется в Киевской области (696,9), самый низкий – в Тернопольской (191,7).

Заболеваемость в Днепропетровской области вернулась к показателям, не превышающим эпидемический порог.

"На 52 неделе 2017 года в одной из областей Украины эпидемический порог не был превышен", – отмечено в бюллетене.

Летальные случаи, связанные с осложнениями от гриппа в стране не зарегистрированы.

С начала эпидемического сезона вакцинировано 173,9 тыс. человек.