Днепр. Исторический Музей на проспекте Яворницкого.

Ранее это был Музей большей частью про Вторую Мировую Войну. Ту самую войну, на которой так любят пиарится некоторые «крепкие хозяйственники». Парадокс в том, что за годы их правления они довели Музей до состояния протекающей крыши и не смогли эту проблему решить.

Еще два года назад в холле этого Музея проходили ярмарки и распродажи. В Музее — распродажи. Мрак.

Мы шаг за шагом восстанавливаем этот Музей и сделаем его лучшим военным музеем нашей страны.

Именно в этом Музее мы построили и открыли уличную и внутреннюю экспозицию Музея Гражданского Подвига (Музея АТО).

На втором этаже этого Музея расположена диорама «Битва за Днепр». Эта диорама была первой в Союзе и была открыта 7 мая 1975 года.

Площадь диорамы — 840 кв.м., ширина — 60 метров. Угол обзоров 230 градусов. Диорама сама по себе уникальна. Это единое полотно без швов.

Ее более 40 лет никто не видел в задуманном авторами виде. Все время что-то ломалось!

Мы не только восстановили саму диораму, но и реализовали уникальную для Украины концепцию открытого музейного пространства.

Вместо устаревшего оборудования — крупнейший в Украине кино экран шириной 25 метров, светодиодное освещение, единая информационная система управления экспозицией.

Это самый технологичный музейный зал в стране. Здесь используются инновационная система управления видео, звуком, светом и механизмами украинской разработки. Теперь экскурсовод вместо указки использует планшет.

А теперь самое важное. Российская пропаганда, пропаганда той самой страны, с которой мы воюем на Донбассе и от пуль которой гибнут наши граждане, навязывала нам точку зрения о героичности Битвы за Днепр, забывая сказать какой ценой она далась.

52 000 погибших наших солдат в этой битве.

Вдумайтесь. 52 000 погибших только в одном сражении.

И это только официальные списки по нашему плацдарму за этот период. А реальные жертвы еще больше.

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Еще одна цифра для понимания масштаба трагедии и цены форсирования Днепра.

В самом Днепре из 400 0000 жителей до войны в ноябре 1943 года осталось только 7 000.

Население Днепра тогда уменьшилось в 57 раз.

Ранее в этом Музее не было показано колоссальных, ничем не оправданных жертв. Сам ход военной операции был героизирован и большую часть правдивых фактов просто замалчивали.

Теперь, на одном из стендов — имена 52 тысяч солдат, погибших в Днепропетровской области при форсировании Днепра. Это только официальные данные. Этот список демонстрируется на экране более 40 часов!

Для иллюстрации тех страшных событий мы сняли панорамный фильм с исторической реконструкцию боев на их реальном месте — возле села Любимовка. Это позволяет рассказывать посетителям о тех днях на современном киноязыке.

Теперь на огромном экране демонстрируется историко-документальный фильм про Вторую Мировую войну, который был нами создан умышленно для показа в обновленной диораме. В фильме — воспоминания очевидцев Второй Мировой, архивные видеокадры, реконструкция боев.

Фильм правдиво расказывает про события 1943 года. Про то, что эта битва была не героическим подвигом за «Сталина» за «партию», а огромнейшей трагедией простого народа, который оказался зажатым между двух страшных тоталитарных режимов того времени — Третьего Рейха и СССР.

Режиссером фильма стал участник АТО Евгений Титаренко. Конечно, человек, который на собственном опыте видел войну может более профессионально и эмоционально ощутить события времен Второй Мировой. А это очень важно для создания эффекта «присутствия», которого и пытался добиться весь творческий коллектив.

А добровольцы, служившие в АТО, участвовали в реконструкции форсирования Днепра для этого фильма.

Спасибо всем налогоплательщикам в Днепропетровской области.

Все, что мы строим — это уплаченные вами налоги и Децентрализация.

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