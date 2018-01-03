Под Киевом 2 января произошло ДТП с участием судьи Киево-Святошинского районного суда Дмитрия Усатова. Виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения – Drager при прохождении освидетельствования показал 1,52 промилле, сообщает пресс-служба полиции Киева. Оба водителя были госпитализированы Фото: dtp.kiev.ua / Facebook "Около 22.30 в полицию поступило сообщение об аварии на улице Обороны Киева. На вызов выехали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа Главного управления Национальной полиции в г. Киеве. Правоохранители установили, что произошло столкновение автомобилей Ford Mustang, который двигался в направлении автодороги "Киев-Чоп" и Renault Duster, ехавший в направлении села Белогородка. В результате аварии обе машины оказались в кювете", – говорится в сообщении. https://www.facebook.com/UA.KyivPolice/posts/1537161769672922 В полиции уточнили, что оба водителя получили телесные повреждения, на месте происшествия им оказывали помощь бригады "скорой" помощи, а потом они были доставлены в больницу."В результате ДТП 39-летний житель Киевской области – водитель Renault Duster – госпитализирован с предварительным диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, подозрение на перелом шейного позвоночника, а 48-летний киевлянин – водитель Ford Mustang – доставлен с закрытой черепно-мозговой травмой. Спецприбор Drager при прохождении освидетельствования показал у жителя столицы 1,52 промилле. В медицинское учреждение, где находится мужчина, вызвали бригаду специалистов для проведения анализа на содержание алкоголя", – сообщили в полиции.Сведения о событии внесены в Единый список досудебных расследований по статье Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Сообщается, что правоохранители установят механизм ДТП после проведения судебных экспертиз и других следственных действий.Паблик dtp.kiev.ua сообщил, что Ford судьи Усатова, двигаясь в направлении Житомирской трассы, выехал на полосу встречного движения и врезался в Renault. Усатов, по словам очевидцев, находился в состоянии алкогольного опьянения. Он якобы пытался скрыться на "скорой", но его задержали. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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