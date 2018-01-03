|Полиция начала расследование ДТП с участием судьи Киево-Святошинского суда Усатова
|03.01.2018 13:45
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https://www.facebook.com/UA.KyivPolice/posts/1537161769672922
В полиции уточнили, что оба водителя получили телесные повреждения, на месте происшествия им оказывали помощь бригады "скорой" помощи, а потом они были доставлены в больницу."В результате ДТП 39-летний житель Киевской области – водитель Renault Duster – госпитализирован с предварительным диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, подозрение на перелом шейного позвоночника, а 48-летний киевлянин – водитель Ford Mustang – доставлен с закрытой черепно-мозговой травмой. Спецприбор Drager при прохождении освидетельствования показал у жителя столицы 1,52 промилле. В медицинское учреждение, где находится мужчина, вызвали бригаду специалистов для проведения анализа на содержание алкоголя", – сообщили в полиции.Сведения о событии внесены в Единый список досудебных расследований по статье Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Сообщается, что правоохранители установят механизм ДТП после проведения судебных экспертиз и других следственных действий.Паблик dtp.kiev.ua сообщил, что Ford судьи Усатова, двигаясь в направлении Житомирской трассы, выехал на полосу встречного движения и врезался в Renault. Усатов, по словам очевидцев, находился в состоянии алкогольного опьянения. Он якобы пытался скрыться на "скорой", но его задержали.
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