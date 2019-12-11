В агентстве подтвердили информацию, что их сотрудники незаконно изучали декларации. НАПК уже обратилось к правоохранителям.

Работники Национального агентства по вопросам предотвращения и противодействия коррупции не санкционированно вмешивались в список деклараций, следовательно руководство агентства обратилось в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела. Об этом заявила исполняющий обязанности председателя НАПК Наталья Новак.

«Сотрудники НАПК входили в реестры, поскольку они как уполномоченные лица имели ключи от них и смотрели, к сожалению, декларации не только тех, по кому было принято решение (о проверке – ред.), но и другие декларации людей с высокими должностями. И сейчас мы готовим представление для возбуждения уголовного дела за возможное использование персональных данных», – сказала она.

Новак рассказала, что владеет информацией о том, что некоторые руководители агентства поручали работникам входить в список деклараций и смотреть «что у кого есть». «И потом не известно, как они использовали эти данные», – отмечает чиновник.

При этом Новак отметила, что в НАПК не разработано специальное положение, которое четко регламентировало бы кто, почему и на каких основаниях может входить в список деклараций.

И.о. руководителя НАПК заверила, что агентство намерено «восполнить этот пробел». Новак отметила, что работники агентства должны заходить в список деклараций контролируемо, и чтобы об этом было известно руководству. «Каждый человек должен быть уверен, что его данные не появятся в широком пользовании и не будут проданы», – резюмировала чиновник.

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