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В Минэкономики рассказали, в каком случае доллар может снизиться до 20 гривен
11.12.2019 17:44
Миловано назвал условие для снижения курса доллара до 20 гривен Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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