Олигарх-беглец и прежний руководитель Демпартии Молдовы Владимир Плахотнюк подал ходатайство о предоставлении политического убежища не только в США, но и в Украине. Об этом заявил руководитель пророссийской Нашей партии Ренато Усатый, сообщает TV8.

"Я спросил некоторых из украинских служб, в чем смысл для Плахотнюка получать политическое убежище в Украине. Он объяснил мне, что он находится в международном розыске по нескольким открытыми делами в Российской Федерации, а Украина никого не выдает России", - сказал Усатый.

Экс-лидер Демократической партии Молдовы, олигарх Владимир Плахотнюк сбежал из страны в июне после обострения политического кризиса, который завершился сменой власти.

Ранее в Молдове в рамках расследования дела о краже миллиарда наложили арест на здания, зарегистрированные на компанию FinparInvest, подконтрольную бывшему лидеру Демпартии Владимиру Плахотнюку. А самого Плахотнюка Молдова объявила в международный розыск.

В России Плахотнюка обвинили в контрабанде наркотиков и заочно предъявили ему обвинение.





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