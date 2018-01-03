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Российские спортсмены, которых пожизненно дисквалифицировал МОК, не попали под санкции Международной федерации санного спорта
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03.01.2018 13:52
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Комиссия Международной федерации санного спорта "не смогла
установить с полной уверенностью", что россияне Татьяна Иванова и
Альберт Демченко нарушали антидопинговые правила на Олимпиаде в
Сочи. Саночников пожизненно дисквалифицировал МОК Фото: olympic.org
Комиссия, состоящая из двух немецких и одного австрийского
специалиста, 2 января "не смогла установить с полной уверенностью",
что российские спортсмены нарушали антидопинговые правила на зимних
Олимпийских играх 2014 года в Сочи.Таким образом, FIL не будет
вводить санкции против двух саночников. Они смогут принимать
участие в соревнованиях, не связанных с МОК.Демченко и Иванова,
которые на Олимпиаде в Сочи получили серебряные медали в смешанной
эстафете, лишились этих наград после решения МОК в декабре 2017
года. Решение было принято по итогам расследования независимой
комиссии МОК под руководством Дениса Освальда.В ноябре 2015
года Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) опубликовало
доклад, в котором обвинило РФ в государственной поддержке
допинга. В отчете отмечалось, что российские спецслужбы покрывали
системное применение допинга российскими спортсменами, допускали
"прямое запугивание и вмешательство" в работу аккредитованной ВАДА
антидопинговой лаборатории в Москве.Из-за допинг-скандала сборную
России по легкой и тяжелой атлетике отстранили от
Олимпийских игр 2016 года. Также российскую сборную в полном
составе не допустили к летней Паралимпиаде.24 ноября в
неофициальном медальном зачете по итогам зимней Олимпиады в
Сочи Россия опустилась с первого на третье место.5 декабря
2017 года МОК из-за систематического нарушения антидопинговых
правил отстранил от участия в Олимпиаде 2018 Национальный
олимпийский комитет РФ. Исполком МОК также пожизненно
отстранил от любого участия в Олимпиадах экс-министра спорта
РФ Виталия Мутко и его бывшего заместителя Юрия Нагорных.
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