Комиссия Международной федерации санного спорта "не смогла установить с полной уверенностью", что россияне Татьяна Иванова и Альберт Демченко нарушали антидопинговые правила на Олимпиаде в Сочи. Саночников пожизненно дисквалифицировал МОК Фото: olympic.org Комиссия, состоящая из двух немецких и одного австрийского специалиста, 2 января "не смогла установить с полной уверенностью", что российские спортсмены нарушали антидопинговые правила на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи.Таким образом, FIL не будет вводить санкции против двух саночников. Они смогут принимать участие в соревнованиях, не связанных с МОК.Демченко и Иванова, которые на Олимпиаде в Сочи получили серебряные медали в смешанной эстафете, лишились этих наград после решения МОК в декабре 2017 года. Решение было принято по итогам расследования независимой комиссии МОК под руководством Дениса Освальда.В ноябре 2015 года Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) опубликовало доклад, в котором обвинило РФ в государственной поддержке допинга. В отчете отмечалось, что российские спецслужбы покрывали системное применение допинга российскими спортсменами, допускали "прямое запугивание и вмешательство" в работу аккредитованной ВАДА антидопинговой лаборатории в Москве.Из-за допинг-скандала сборную России по легкой и тяжелой атлетике отстранили от Олимпийских игр 2016 года. Также российскую сборную в полном составе не допустили к летней Паралимпиаде.24 ноября в неофициальном медальном зачете по итогам зимней Олимпиады в Сочи Россия опустилась с первого на третье место.5 декабря 2017 года МОК из-за систематического нарушения антидопинговых правил отстранил от участия в Олимпиаде 2018 Национальный олимпийский комитет РФ. Исполком МОК также пожизненно отстранил от любого участия в Олимпиадах экс-министра спорта РФ Виталия Мутко и его бывшего заместителя Юрия Нагорных. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки мок года что демченко олимпиаде Теги: спорт