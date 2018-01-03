Президент США Дональд Трамп ответил лидеру КНДР Ким Чен Ыну на его заявление относительно ядерной кнопки у него на столе.

Свой комментарий хозяин Белого дома традиционно обнародовал в своем Twitter. Трамп написал, что он также имеет «ядерную кнопку» на столе и она является более мощной, чем в КНДР.

«Северокорейский руководитель Ким Чен Ын заявил, что «Ядерная кнопка постоянно стоит на столе». Кто-нибудь из его изможденного и голодающего режима, пожалуйста, сообщите ему, что у меня тоже есть ядерная кнопка, но она намного больше и намного мощнее, чем его, и моя Кнопка работает!», – написал Трамп.

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