|Трамп — Ыну: «у меня тоже есть ядерная кнопка, она гораздо мощнее и она работает»
|03.01.2018 13:52
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Президент США Дональд Трамп ответил лидеру КНДР Ким Чен Ыну на его заявление относительно ядерной кнопки у него на столе.
Свой комментарий хозяин Белого дома традиционно обнародовал в своем Twitter. Трамп написал, что он также имеет «ядерную кнопку» на столе и она является более мощной, чем в КНДР.
«Северокорейский руководитель Ким Чен Ын заявил, что «Ядерная кнопка постоянно стоит на столе». Кто-нибудь из его изможденного и голодающего режима, пожалуйста, сообщите ему, что у меня тоже есть ядерная кнопка, но она намного больше и намного мощнее, чем его, и моя Кнопка работает!», – написал Трамп.
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